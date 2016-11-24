"AP'nin ilişkileri dondurma kararı AKP’nin anti-demokratik uygulamalarda elini güçlendirecektir"

TBMM AB Uyum Komisyonu Üyesi, CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, Avrupa’nın Türkiye ile ilişkileri dondurma kararının anti-demokratik uygulamalarda ısrar ettiğini savunduğu AKP’nin elini güçlendireceğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye ile müzakereleri tek başına askıya alma yetkisi bulunmadığını ancak bugün alınan kararın AB liderleri için tavsiye niteliğinde olması bakımından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Doğan, iktidarın Avrupa Birliği ile ilişkilerde sorun yarattığı İlerleme Raporunun dikkatle incelendiğinde Türkiye’ye onlarca haklı eleştiri yapıldığını söyledi.

Yasama faaliyetinin işlevsiz hale getirildiği eleştirisinin yapıldığı raporda, Meclisin 1 Kasım seçimlerinden beri nasıl işlevsizleştirildiğine vurgu yapıldığını anlatan Doğan, “AB Uyum Komisyonu ve İnsan Hakları Komisyonu gibi temel hak ve özgürlüklerle doğrudan ilgili komisyonların çalışma biçiminin nasıl etkisizleştirildiğine değiniliyor. Nitekim AB ile uyum gerektiren birçok tasarının AB Uyum Komisyonu’ndan kaçırıldığını bizzat yaşıyoruz” dedi.

“AB Uyum komisyonuna getirilmiyor”

AB Uyum Komisyonu’na gelmesi gereken birçok yasa komisyon gündemine getirilmediğine dikkat çeken Doğan, “ Benim de üyesi olduğu AB Uyum Komisyonu yasa teklifi ve tasarılarının AB normlarına uyup uymadığını denetlemek zorunda. AB Komisyonuna bu yaklaşım bile AKP iktidarının AB konusundaki niyetini gösterir nitelikte” dedi.

AB'ye çağrı yaptılar

TBMM AB Uyum Komisyonu’nun CHP’li üyeleri karar öncesi düzenledikleri ortak basın toplantısında müzakerelerin askıya alınmasının anti demokratik uygulamalarda ısrar eden AKP’nin elini güçlendireceğini belirterek AB parlamenterlerin tasarıya “hayır” oyu vermelerini istedi.

42 hükümet, 19 başbakan geçti

Avrupa'ya katılım iradesini ortaya koyduğu 1958 yılından bugüne kadar Türkiye'de darbeler ve muhtıraların gerçekleştiğini, 42 hükümetin kurulduğunu ve Türkiye'nin 19 ayrı başbakanla yönetildiğini anlatan Doğan, tüm bu süre boyunca Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden, Avrupa Birliği'nin de Türkiye'den vazgeçmediğini ifade etti.

Doğan, AB müzakerelerinin başladığı 11 yıl boyunca ana muhalefet partisi olarak Türkiye’nin attığı adımları desteklediklerini ve kolaylaştırıcı olduklarını belirterek “Ancak tüm bunlara karşın bugün Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ipler kopma noktasına gelmiştir. Bunun en büyük nedeninin, Türkiye’de son dönemlerde yaşanan anti- demokratik uygulamalar olduğu herkesin malumudur” dedi.

"Türkiye, elinin tersiyle itiyor"

Doğan, AKP iktidarının, “darbeyle mücadele ediyorum” gerekçesiyle tüm toplum üzerinde büyük bir baskı kurduğuna da dikkat çekerek “Demokratik hukuk devleti ilkesinden uzaklaşırsanız, Avrupa Birliği’nin en temel değerleri olan insan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve basın özgürlüğü gibi alanları yok sayarsanız Avrupa’nın da buna kayıtsız kalmasını bekleyemezsiniz. Deyim yerindeyse Türkiye, Avrupa Birliği’ni elinin tersiyle itmektedir ve bunun için kamuoyuna inandırıcı hiçbir gerekçe de sunamamaktadır” diye konuştu