AP'den sığınmacı anlaşması iptal edilsin teklifi: Türkiye güvenli ülke değil!

Türkiye’nin ‘güvenli ülke’ olarak kabul edilemeyeceğini savunan 55 Avrupa Parlamentosu üyesi, Ankara’yla yapılan tüm sığınmacı anlaşmalarının sona erdirilmesi için AB'ye çağrıda bulundu.



AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Timmermans, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve diğer AB yetkililerine gönderilen mektupta, Türkiye’ye geri gönderilen sığınmacıların karşı karşıya kaldıkları koşulların ‘kabul edilemez’ olduğu belirtildi.



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‘Sığınmacılar herhangi bir sosyo-ekonomik destek görmüyor’



Sputnik’te yer alan habere göre, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu (GUF/NGL) blogundan İtalyan vekil Barbara Spinelli, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, “Türkiye’deki binlerce Suriyeli sığınmacı yoksulluk içinde yaşıyor, kampların dışındalar ve herhangi bir sosyoekonomik destek görmüyorlar” dedi.



‘Türkiye, sığınmacıların haklarını ve çıkarlarını koruyamıyor’

Türkiye’deki Suriyeli çocukların sadece yüzde 15’inin okula gittiğini ifade eden Spinelli, çocuk işçiliğin de ülke genelinde büyük bir sorun olduğuna dikkat çekerek, “Yaşları 8 ila 13 arasında değişen binlerce Suriyeli çocuk Gaziantep ve diğer Türk şehirlerindeki tekstil atölyelerinde çalışıyor” diye konuştu. İtalyan vekil şöyle devam etti:

“Türk hükümeti sığınmacıların, özellikle de çocuk sığınmacıların haklarını ve çıkarlarını koruyamıyor. Sığınmacıların Türkiye’ye geri gönderilmesine bir son verilmesini talep ediyoruz çünkü bu ülke artık açıkça onlar için güvenli olarak kabul edilemez.”

