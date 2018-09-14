AP'den Kosova'ya vize serbestisi onayı

İstanbul, 14 Eylül (DHA) - Fransa\'nın Strasbourg kentinde toplanan Avrupa Parlamentosu (AP), Kosova vatandaşlarının Avrupa Birliği (AB) ülkelerine seyahat edebilmeleri ile ilgili tasarıyı onayladı. Tasarı 186\'ya karşı 420 üyenin onayı ve 22 çekinser oyla kabul edildi.

Avrupa Komisyonu\'nun geçen Temmuz ayında konuya yönelik yaptığı öneri, Avrupa Birliği Konseyi\'ne üye ülkeler tarafından da kabul edilirse, biyometrik pasaport sahibi Kosova vatandaşlarının AB ülkelerine girmek için vizeye ihtiyacı kalmayacak.

Kosova vatandaşları 90 gün boyunca İrlanda ve İngiltere dışındaki AB ülkelerine vizesiz seyahat edebilecek. Vize serbestisinin yaşama geçirilmesi için Avrupa Birliği Konseyi\'nden nitelikli çoğunluk çıkması gerekiyor.