AP’den Filistin kararı



Avrupa Parlamentosu, Filistin'in devlet olarak tanınması konusunda sembolik karar taslağını oyladı. Uzun süren tartışmalar sonrasında yapılan oylamada ‘Filistin'in devlet olarak tanınmasının prensipte desteklendiği, ancak bu sürecin İsrail ve Filistin arasındaki barış müzakereleri ile bağlantılı olduğu' şeklindeki metin kabul edildi.

Oylamada AP'nin 498 üyesi ‘evet', 88'i ‘hayır' oyu kullanırken, 111 üye çekimser kaldı. AP'deki oylamanın sonucu sembolik önem taşıyor. Filistin'in devlet olarak tanınıp tanınmayacağı konusunda karar yetkisi hükümetlere ait.

Yeşiller grubu, Filistin devletinin derhal ve koşulsuz olarak tanınmasını isterken, Hrıstiyan Demokrat grup tanımanın İsrail ile barış müzakerelerinin sona ermesinin ardından gerçekleşmesini savunuyordu. Dolayısıyla oylama sonrasında kabul edilen metin, iki taraf arasında uzlaşmanın sonucu olarak ortaya çıktı.

İsrail: Yabancı parlamentoların işi değil

AP'deki oylamaya İsrail'den tepki de gecikmedi. İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Emmanuel Nachschon, iki devletli çözüme giden yolun sadece müzakerelerden geçtiğini belirterek, “İsrail-Filistin anlaşmazlığının çözümü iki taraf arasında müzakere masasından geçer. O ya da bu parlamentonun kararlarından değil” açıklaması yaptı. Nachschon, AP'de yapılan tartışma oturumunun bile müzakerelere yeniden başlanması fırsatına zarar verdiğini belirtti.

Dünya çapında şimdiye kadar yaklaşık 130 ülke Filistin'i devlet olarak tanıdı. ABD, Almanya ve diğer Batılı ülkeler ise bu adımın taraflar arasında bir barış antlaşmasına varılması ardından atılmasından yana. İngiliz, İspanyol, Fransız, İrlanda ve Portekiz parlamentolarında da ülke hükümetlerini Filistin'i tanımaya çağıran karar tasarıları onaylanmış, İsveç hükümeti 30 Ekim'de Filistin devletini tanıyan ilk Avrupalı hükümet olmuştu.