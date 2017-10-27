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Dünya
Deutsche Welle

AP'deki taciz iddiaları soruşturulacak

Avrupa Parlamentosu milletvekilleri kurum içerisindeki cinsel taciz iddialarını soruşturması için bağımsız bir komitenin görevlendirilmesini istedi.

27 Ekim 2017 01:36

Avrupa Parlamentosu (AP) kendi bünyesindeki cinsel taciz iddialarını araştırması için dışarıdan bir komiteyi görevlendirmeye hazırlanıyor.

Geçen haftalarda Hollywood'da ünlü yapımcı Harvey Weinstein'e yönelik suçlamaların ardından dünya çapında gündem olan cinsel taciz iddiaları AP'nin de gündeminde.

Gelen şikayetlere ve basına yansıyan haberlere göre AP çalışanları arasında cinsel taciz ve tecavüz iddiaları var.

Suçlamaların adından Avrupalı milletvekilleri onayladıkları bir karar teklifiyle parlamento yönetimini "cinsel taciz iddialarını acilen ve etraflıca soruşturmaya" çağırdı. Milletvekilleri, bağımsız uzmanlardan oluşan bir komitenin görevlendirilmesini istedi.

Milletvekillerinin teklifinde, çoğunlukla genç yaşta olan ve başlarına gelen taciz olayını şikayet etmekten çekinebilecek çalışanların durumuna vurgu yapıldı.

Fransız Milletvekili Edouard Martin cinsel taciz iddialarıyla ilgli "Avrupa Parlamentosu'nda başka herhangi bir yere kıyasla daha fazla taciz söz konusu değildir" diye konuştu.

AP Başkanı Antonio Tajani suçlamaları 'şok edici' olarak nitelendirmiş ve konuya el atacaklarını açıklamıştı. AP'de geçen yıl bu tür şikayetlerin iletilebileceği bir birim oluşturulmuştu.

Avrupa Birliği'nin 32 binle en fazla çalışana sahip kurumu Avrupa Komisyo'nu Çarşamba günü yaptığı açıklamada son beş yılda ayda ortalama bir kez personelden 'uygunsuz davranış' şikayeti aldıklarını bildirmişti.

AFP/GY/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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