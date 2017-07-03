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Apartmanın önündeki 2 bin yıllık Roma sütunları Antalya Müzesi'ne taşındı

Sütunları evinin önüne getiren Mustafa Aydemir "O sütun evimizin süsü değildi, sütunlar Antalya'nındı." diyerek sütunların taşınmasına tepki gösterdi

03 Temmuz 2017 16:03

Antalya 'da Kaleiçi'ndeki yerinden başka bir sokaktaki binanın önüne taşınan 2 bin yıllık Roma Dönemi'ne ait 2 sütun, bugün Antalya Müzesi'ne götürüldü.  

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sütunların taşınmasına dair Antalya Müze Müdürlüğü'ne yazı göndermişti.

Antalya'da su altı araştırmacısı Mustafa Aydemir'in, Roma Dönemi'ne ait granit sütunları 1994 yılında Antalya Müzesi'nden izin alan, Kaleiçi'nden taşındığı Şirinyalı Mahallesi'ndeki yeni binanın önüne götürmesi büyük tartışmalara neden oldu. Emekli sanat tarihi öğretmeni Ertekin Kaya'nın sokakta gezerken tesadüfen gördüğü sütunları ilgili kurumlara şikayet etmesinin ardından gündeme gelen olay sonrası Antalya Müze Müdürlüğü ekipleri, bu sabah sütunları taşıdı. Sütunlar, Antalya Müzesi'ne götürüldü.

'Taşınması yanlış oldu'

Sütunların önünde bulunduğu binanın evin sahibi Mustafa Aydemir, henüz resmi bilginin kendisine ulaşmadığını söyledi. Aydemir, "Üçüncü derecede tarihi eserler dünyanın her tarafından kente yayılmış durumdadır. Antalya'da da böyledir. Bu sütun devletin resmi izniyle dikilmişti. Bu kararla devletimiz kendisiyle çelişir duruma düşmüştür. Bir şey ya doğrudur ya yanlıştır. Madem yanlıştı niçin verdiniz, madem verdiniz niçin aldınız? Böyle olmaması gerekirdi. O sütun evimizin süsü değildi, sütunlar Antalya'nındı. Taşınması yanlış oldu, yanlış bir karar bir uygulama söz konusu. Bundan dolayı üzüntü duyuyoruz" dedi. (DHA)

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