Apartmanda çıkan yangında 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de 4 katlı bir apartmanın birinci katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında 3\'üncü kattan atlayan 1 kişi ile dumandan etkilenen 7 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak\'ta, çoğunluğu üniversite öğrencilerinin kaldığı 4 katlı apartmanın birinci katında Oğuzhan E.\'nin kirada oturduğu dairenin mutfağında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekipler duman nedeniyle üst kat dairelerde mahsur kalan bina sakinlerini itfaiye merdiveniyle indirdi. Bir kişi ise 3\'üncü kattan, apartmanın arka bahçesine atlayınca hafif yaralandı. Yangın, itfaiyenin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen biri itfaiye eri, 7 kişi ile 3\'üncü kattan atlayan kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

PATLAMA SESİ İDDİASI

Yangın sırasında Oğuzhan E.\'nin evde olmadığı belirtildi. Apartman sakinlerinden bazıları patlama sesinin ardından binayı dumanın kapladığını, yangının mutfaktaki buzdolabının patlamasından kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Evde zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



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