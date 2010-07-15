-APARTMAN SALDIRGANI TUTUKLANDI İSTANBUL (A.A) - 15.07.2010 - Kadıköy'de apartman yönetimiyle ilgili toplantıda 2 kişiyi tabancayla, 1 kişiyi de bıçakla öldüren eski bina yöneticisi Kemal Akın tutuklandı. Kemal Akın, Gayrettepe Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandıktan sonra yoğun güvenlik önlemleri altında Kadıköy Adliyesi'ne getirildi. Cumhuriyet Savcısı Tansel Tüfekçi tarafından ifadesi alınan Akın, tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, Kemal Akın'ın tutuklanmasına karar verdi. Akın, apartman yönetimiyle ilgili toplantıda yönetici Yıldırım Sunder, eşi Nesteren Sunder ve Erhan Eraslan'ı öldürdükten sonra kaçmış, dün akşam polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.