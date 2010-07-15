T24 LogoT24 Logo
Gündem

APARTMAN SALDIRGANI TUTUKLANDI İSTANBUL (A.A)

15 Temmuz 2010 18:21

-APARTMAN SALDIRGANI TUTUKLANDI İSTANBUL (A.A) - 15.07.2010 - Kadıköy'de apartman yönetimiyle ilgili toplantıda 2 kişiyi tabancayla, 1 kişiyi de bıçakla öldüren eski bina yöneticisi Kemal Akın tutuklandı. Kemal Akın, Gayrettepe Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandıktan sonra yoğun güvenlik önlemleri altında Kadıköy Adliyesi'ne getirildi. Cumhuriyet Savcısı Tansel Tüfekçi tarafından ifadesi alınan Akın, tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, Kemal Akın'ın tutuklanmasına karar verdi. Akın, apartman yönetimiyle ilgili toplantıda yönetici Yıldırım Sunder, eşi Nesteren Sunder ve Erhan Eraslan'ı öldürdükten sonra kaçmış, dün akşam polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24