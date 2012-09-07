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Yaşam

Apartman görevlisi 8 yıldır aranan Türkan'ı kalorifer kazanında yakmış!

Konya'da ailesinin 8 yıldır aradığı 19 yaşındaki Türkan'ı, apartman görevlisinin kalorifer kazanında yaktığı ortaya çıktı

07 Eylül 2012 11:49

Karataş çifti her yerde kayıp kızları Türkan’ı arıyordu. Başbakan Tayyip Erdoğan’a bile ulaşıp dertlerini anlatmışlardı. 8 yıl önce kaybolan Türkan’la ilgili acı gerçek yeni ortaya çıktı. Genç kız apartman görevlisince öldürülüp kazan dairesinde yakılmış.

Konya’da yaşayan apartman görevlisi Süleyman ve Emine Karataş çifti, 2004’te kızları Türkan’ın eve dönmemesi üzerine polise “kayıp” başvurusunda bulundu.

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Aradan geçen 8 yıla rağmen kızlarından haber alamayan acılı aile, zaman zaman televizyon programlarına çıktı. 2009’da Konya’ya gelen Başbakan Tayyip Erdoğan’a da durumu anlattı. Konya Emniyet Müdürlüğü, kaybolduğunda 19 yaşında olan kızın bulunması için özel ekip kurdu. Ekipler, Karataş ailesiyle sürekli görüşen apartman görevlisi Abdurrahman Avni Baydemir’in (43) şüpheli hareketlerde bulunduğunu fark etti. Sürekli “Cesedi mi buldunuz?” diye soran Baydemir gözaltına alındı.

Baydemir, Türkan’ı kazayla öldürdüğünü ve kalorifer kazanında yaktığını söyledi. Tutuklanan Baydemir’in hırsızlık sabıkası da çıktı.


Türkan’ı o da aramış!


Cinayeti itiraf ettikten sonra üzerinden yük kalktığını anlatan Abdurrahman Baydemir, Türkan’ı arama çalışmalarına bile katılmış. Polise “Niye ağlayamıyorum?” diyen şüpheli, Türkan’la sevgili olmak istediğini de söyledi.

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