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Apartman çatısı yanarak kül oldu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Konak İlçesi’nde, 5 katlı apartmanın çatısında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, korkuttu

20 Ekim 2017 19:56

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Konak İlçesi’nde, 5 katlı apartmanın çatısında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, korkuttu.
Barbaros Mahallesi Şehit Nihat Bey Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında, apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Apartmanın çatısından yükselen alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. Polis ekipleri ise apartman sakinlerini tahliye ederken, caddeye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Alevler kısa sürede söndürülürken, çatının tamamen kullanılamaz hale geldiği yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

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