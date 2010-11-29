-APA'NIN BAŞKAN YARDIMCISI TÜRKİYE ŞAM (A.A) - 29.11.2010 - Suriye'nin başkenti Şam'da dün başlayan Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) 5. Genel Kurul çalışmaları çerçevesinde Suriye dönem başkanı, Türkiye ise başkan yardımcısı seçildi. 41 ülkenin üye, 19 ülkenin gözlemci sıfatı ile yer aldığı APA'nın dönem başkanlığını yürüten Endonezya iki yıllık görev süresini tamamlayarak, başkanlığı Suriye'ye devretti. Türkiye ise APA'nın yeni dönem başkanı olan Suriye'nin yardımcılığını yapacak. Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM APA Grup Başkanı Abdulkadir Emin Önen, dönem başkan yardımcılığı görevinin Türkiye'nin bölgeye ilişkin politikalarını dile getirmesi açısından etkili olacağını söyledi. Önen, dün başlayan toplantılarda nükleer silahlanma, enerji gibi başlıkların yanısıra kadın hakları gibi sosyal konuların ön plana çıktığını kaydetti. Türkiye'nin, bölgesinde nükleer silahlanmaya karşı olduğunu belirten Önen, iki günden bu yana devam eden APA toplantılarında Türkiye'nin bu politikasının yinelendiğini ifade etti. Önen, ''Biz Türkiye olarak, bölgemizde nükleer silah istemiyoruz. Hiçbir ülkede istemiyoruz. Sadece barışçıl amaçlarla kullanılan nükleer enerjiden yana olduğumuzu dile getirdik'' dedi. APA mevzuatında nükleer silahlar ve nükleer enerjiye ilişkin tanımlarda 'sıkıntı' olduğunu belirten Önen, ''Bu çerçevede sunduğumuz üç önergenin üçü de oybirliği ile kabul edildi'' diye konuştu. Türkiye'nin bölgesinde lider ülke olduğunu ifade eden Önen, ''Türkiye'nin bölgesinde huzur ve barış istediğini ve bunun sağlanması için üstüne düşeni yapmaya devam edeceğini'' söyledi. Suriye Meclis Başkanı Mahmud El Abraş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen genel kurul çalışmalarında nükleer enerji, nükleer silahlar, Filistin dosyası, küreselleşme ve küresel ekonomik krizin Asya ülkeleri üzerindeki etkisi, yolsuzluk, kadın hakları ve sağlık hizmetlerinde fırsat eşitliği gibi konu başlıkları ele alındı. Suriye Yerel Yönetimler Bakanı Tamer El Hacce ve Enformasyon Bakanı Muhsin Bilal'in de hazır bulunduğu genel kurul çalışmalarına katılmak üzere İran Meclis Başkanı Ali Laricani de Şam'a geldi. Türkiye'yi Şanlıurfa Milletvekili ve APA Grup Başkanı Abdulkadir Emin Önen, Malatya Milletvekili Mehmet Şahin, Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali ve Adana Milletvekili Tacidar Seyhan ve Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz'dan oluşan bir heyetin temsil ettiği toplantıda, bugün 22 ülkenin meclis başkanı ve milletvekili düzeyinde temsilcileri hazır bulundu.