AP'ye konuşan Mısırlı istihbarat yetkilisi: Ateşkesin geliştirilmesi için İsrail, Filistin ve Hamas temsilcileri Kahire'ye davet edildi

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Mısır'ın ateşkesi güçlendirmek için İsrail, Hamas ve Filistin yetkililerini ayrı görüşmeler yapmak için Kahire'ye çağırdı.

Mısır istihbaratından yapılan açıklamaya göre görüşmelerin bir amacı da Gazze'nin tekrar inşasını hızlandırmak olacak.

AP'ye konuşan yetkili, "Daha fazla konunun ele alınabileceği ve belki direkt konuşmaların yapılacağı uzun süreli bir ateşkese varmak istiyoruz" dedi.

Yetkili görüşmelerin gelecek hafta başlayabileceğini ve İsrail'in kesin olmamakla birlikte katılım için onay verdiğini ifade etti. Gündemin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Yapılan açıklamalarda esir takasının da gündemde olduğu belirtildi.

Geçen hafta Mısır arabuluculuğunda İsrail ve Hamas ateşkesi kabul etmişti.