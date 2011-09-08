-AP Üyesi Bozkurt TBMM'de TBMM (A.A) - 08.09.2011 - Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Emine Bozkurt, Türkiye'de kadına yönelik şiddetin hala büyük bir problem olduğunu belirterek, ''Ama aynı zamanda şiddete karşı önlemler, yeni yasalar, yeni projeler, işbirlikleri var. Bu durumdan memnunum'' dedi. Bozkurt, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ı ziyaret etti. Bozkır, Komisyon Toplantı Salonunda gerçekleşen ziyarette, Bozkurt'un, ''kadın ve aile'' konusunda çok önemli çalışmaları olduğunu, tenkit ve tavsiyeleriyle Türkiye'yi doğru yöne sevk ettiğini söyledi. Bozkır, ''Hazırladığı ilk iki rapora oranla Türkiye'yi bu gelişinde daha iyi görmüştür diye umuyorum'' dedi. Emine Bozkurt da üçüncü raporuna başlayıp, bu ayın sonunda bitirmeyi planlandığını ifade ederek, kadın hakları konusunda gelişme olup olmadığını belirlemek için geldiğini söyledi. Ziyareti sırasında birçok bakanla görüştüğünü anlatan Bozkurt, ''Çok temaslarda bulundum. Her bakan kendi dalında bu konuyla ilgileniyor. Hükümetin bu konuya çok açık bir duruşu var. Şiddet halen büyük bir problem ama aynı zamanda şiddete karşı önlemler, yeni yasalar, yeni projeler, işbirlikleri var. Bir çok bakanlık birbiriyle işbirliği yapacak. Bu durumdan memnunum. Raporumda da yer alacaktır. Çözülmesi gereken sorunları da yazacağım. Objektif bir rapor yazmaya çalışıyorum'' diye konuştu. Komisyon Başkanı Bozkır ise bir raporun mutlaka tenkit bölümü olması gerektiğini belirterek, yeni raporu merakla beklediklerini söyledi.