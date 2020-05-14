AP Türkiye Raportörü duyurdu: Avrupa Birliği'nin katılım öncesi mali yardımları devam edecek

Avrupa Birliği'nin (AB) yasama organı Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, AP'nin Türkiye'ye Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) fonlarını askıya almanın oylandığı yapılan oylamada çoğunlukla ret oyu verdiğini söyledi. Türkiye, AB'nin katılım öncesi mali yardım fonlarından üçüncü kez yararlanacak.

AP Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleşen oylamanın sonucunu Twitter'dan duyurdu.

Amor, şunları yazdı: AP bugün yüksek oyla Türkiye'ye yapılan Katılım Öncesi Yardım Aracı fonlarını askıya almaya karşı durdu. Bu fonlar temel olarak bağımsız sivil topluma destek olmaya odaklı. Askıya almak temel özgürlükler ve daha demokratik bir Türkiye için çalışanlara zarar verir.

Toplumlar ve devletler arasında ayrım yapmamak sık yapılan (ve tehlikeli) bir hatadır. İlişkilerimiz politikanın çok daha ötesine gidiyor. Bugün Avrupa Parlamentosu, Türkiye'nin tamamı Avrupa Birliği'ne daha yakın bir Türkiye isteyen vatandaşlarla bağlılığını bir kez daha gösterdi"