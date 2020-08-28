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Dünya

AP Türkiye Raportörü Amor: Türkiye sadece hükûmetinden ibaret değil, Avrupa yanlısı sivil toplumun desteğimize ihtiyacı var

28 Ağustos 2020 11:22

T24 Dış Haberler

Avrupa Birliği'nin (AB) yasama organı Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Avrupa ülkelerine Türkiye sivil toplumuna destek olması için çağrıda bulundu.

Adil yargılanma talebi ile ölüm orucuna başlayan ve dün hayatını kaybeden tutuklu Avukat Ebru Timtik hakkında bir paylaşımda bulunan Amor, "Türkiye'nin sadece hükümetinden ibaret olmadığını unutmayalım" ifadelerini kullandı

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Amor, "Türkiye'de politik nedenlerle cezaevinde olan tutukluların artan ölümleri umutsuzluk yaratıcı. Onlardan biri de Ebru Timtik oldu, umarım sonuncu olur.Türkiye'de AB destekçisi sivil toplumun tam desteğimize ihtiyacı var. Türkiye'nin sadece hükümetinden ibaret olmadığını unutmayalım" yazdı.

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