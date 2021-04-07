AP Türkiye Raportörü Amor'dan AB liderleri ile Erdoğan arasındaki görüşmeye dair değerlendirme

T24 Dış Haberler

Avrupa Birliği'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu'nun(AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Türkiye ile ilişkiler konusunda söylem olarak AP'ye yaklaştığın söyledi.

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Amor, "Birçok taraftan bir hafta boyunca gelen baskıların ardından Michel ve von der Leyen sonunda Türkiye-AB ilişkileri kapsamında insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusundaki konuşmalarında AP'ye yaklaştı" dedi.

Amor, "Demokratik şartlılık ilkesi konusundaki gelişmeleri Parlamento'da yakından takip edeceğiz" dedi.

AB Komisyonu Başkanı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmeden sonra, "İnsan hakları konuları müzakere edilemez. Kesinlikle ilk öncelik bunda. AİHM'in Kavala ve Demirtaş konusunda açıkça karar bildirdiğini gündeme getirdik. Avrupa Konseyi kurucusu olarak Türkiye'nin karalara saygı duyması önemli. İstanbul Sözleşmesi konusunda Türkiye'yi ikna edemedik ancak kesinlikle çağrı yaptık" açıklamasında bulundu.