AP Türkiye Raportörü Amor, Ankara'ya Avrupa Konseyi'nin tavsiyelerini hatırlattı: Dini değerler, LGBT'lere nefreti haklı çıkarmak için kullanılmamalı

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Avrupa Birliği'nin yasama organı olan Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamalarının ardından "LGBTİ Hakları İnsan Haklarıdır" hashtagini kullanarak Ankara'ya Avrupa Konseyi'nin tavsiyelerinin hatırlattı.

Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Amor, "Avrupa Konseyi'nin tüm üyeleri gibi Türkiye de kurumun tavsiyelerine uyarak herhangi bir kültürel, geleneksel veya dini değeri LGBTİ'lere karşı nefret söylemi veya ayrımcılığı haklı çıkarmak için kullanmamalı #lgbtihaklarıinsanhaklarıdır" yazdı

Diyanet'in açıklamalarına tepki gösterenlere soruşturma açılmasını eleştiren AP Türkiye Raportörü, Ankara'nın Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin her türlü ayrımcılığı önleyen 12. protokolünü onaylaması gerektiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayının ilk Cuma günü verdiği hutbede eşcinsellikle ilgili olarak "Ey insanlar. İslam, zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti. Yılda yüz binlerce insan gayrimeşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullanmıştı.