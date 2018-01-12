AP Raportörü Piri'den Türkiye yorumu: Tatlı ve ekşi

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, Türkiye’de dün yaşanan gelişmelerle ilgili ‘tatlı ve ekşi’ yorumunda bulundu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun, tutuklu yazarlar Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmetmesini günün ‘tatlı’ bölümünde değerlendiren Piri, HDP’li Leyla Zana’nın milletvekilliğinin düşürülmesini ise ‘ekşi’ olarak nitelendirdi.

Kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Piri, “Tatlı ve ekşi: Türk Anayasa Mahkemesi, gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan’ın salıverilmesi çağrısında bulunurken, Türk Parlamentosu HDP Milletvekili ve Sakharov Barış Ödülü sahibi Leyla Zana’nın vekilliğini düşürdü” dedi.