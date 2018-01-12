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Dünya

AP Raportörü Piri'den Türkiye yorumu: Tatlı ve ekşi

Perşembe günü AYM, gazeteciler Mahmet Altan ve Şahin Alpay'ın tahliyesine karar verirken, HDP'li Leyla Zana'nın ise milletvekilliği düşürülmüştü

12 Ocak 2018 16:16

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, Türkiye’de dün yaşanan gelişmelerle ilgili ‘tatlı ve ekşi’ yorumunda bulundu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun, tutuklu yazarlar Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmetmesini günün ‘tatlı’ bölümünde değerlendiren Piri, HDP’li Leyla Zana’nın milletvekilliğinin düşürülmesini ise ‘ekşi’ olarak nitelendirdi.

Kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Piri, “Tatlı ve ekşi: Türk Anayasa Mahkemesi, gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan’ın salıverilmesi çağrısında bulunurken, Türk Parlamentosu HDP Milletvekili ve Sakharov Barış Ödülü sahibi Leyla Zana’nın vekilliğini düşürdü” dedi.

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