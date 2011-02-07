-AP MİLLETVEKİLİ AVCI İLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR ANKARA (A.A) - 07.02.2011 - Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Marietje Schaake, avukatı aracılığıyla Adalet Bakanlığına başvurarak, Devrimci Karargah Örgütü davası kapsamında tutuklu bulunan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı yüz yüze görüşme izni istedi. Edinilen bilgiye göre Schaake'nin avukatı Fidel Okan, konuyla ilgili dilekçeyi Adalet Bakanlığına bugün verdi. Dilekçede, Schaake'nin, Türkiye'de son zamanlarda yaşanan gelişmeleri titizlikle takip ettiği ve 25 Şubat 2011'de Türkiye'ye geleceği belirtildi. Schaake'nin Türkiye'de bazı görüşmelerde bulunacağı ve AP'ye, bunlara ilişkin rapor hazırlayacağı ifade edilen dilekçede, şunlar kaydedildi: ''Müvekkilimin Türkiye'ye geliş amaçlarından en önemlisi Devrimci Karargah Örgütü davasında tutuklu bulunan 'Haliç'te Yaşayan Simonlar' adlı kitabın yazarı Hanefi Avcı'dır. Sayın Avcı'nın söz konusu görüşmeye ilişkin bilgisi mevcut olup, Sayın Marietje Schaake ile görüşeceği günü beklemektedir. Kaldı ki Sayın Avcı da müvekkilim olup, ilgili başvurumuz çift taraflı olarak değerlendirilmelidir.'' Dilekçede, Adalet Bakanlığından, Schaake'nin 25 Şubatta halen Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Avcı ile yüz yüze görüşebilmesi için gerekli iznin verilmesi talep edildi.