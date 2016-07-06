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AP: IŞİD, Türkiye'den Suriye'ye geçişte üç bölgeyi kullandı

IŞİD Suriye'ye Akçakale, KArkamış ve Öncüpınar'dan geçti

06 Temmuz 2016 17:24

AP haber ajansı, incelediği IŞİD belgelerinin, 2013 ve 2014 yılları arasında örgüt militanlarının Türkiye'den Suriye'ye geçişte ağırlıklı olarak Akçakale, Karkamış ve Öncüpınar bölgelerini kullandığını gösterdiğini bildirdi.

AP bu belgelerin IŞİD tarafından tutulan Türkiye'den Suriye'ye giriş belgeleri olduğunu, bunların Suriyeli internet haber sitesi Zaman al-Wasl tarafından sızdırıldığını ve kendilerinin de Zaman al-Wasl'dan temin ettiklerini söyledi.

Ajans, bunların Eylül 2013 ve Kasım 2014 arasında Türkiye'den Suriye'ye geçiş yapan militanlarla ilgili 4037 belge olduğunu belirtti.

Belgelerin 3900'ünde geçiş noktası bilgisinin bulunduğunu, örgütün 19 geçiş noktası kullandığını aktaran AP, militanların Türkiye'den geçişlerinde asıl olarak üç bölgeyi kullandığını aktardı.

 

'Türkiye'den geçenler IŞİD'in yabancı savaşçılarının önemli bir bölümü'

 

Ajans, söz konusu belgelerde kayıtları bulunan IŞİD'lilerin 2930'unun Suriye'ye Tel Abyad, Cerablus ve Azez üzerinden girdiğini aktardı.

Sınırda bu yerleşimlerin karşısında Akçakale, Karkamış ve Öncüpınar yer alıyor.

Belgelere göre bu kişiler arasında Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Kafkasya ve Güney Asya ülkelerinin vatandaşları yer alıyor.

Belgelerin, militanların yasal yollardan mı geçiş yaptığına yoksa yakınlardaki kaçak yolları mı kullandığına dair bilgi vermediğini belirten AP, görgü tanıklarının ise bu ikisinin de kullanıldığını söylediğini aktardı.

Haberde geçiş yapan militanların sayısıyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Sadece bu savaşçılar IŞİD'in tahmin edilen toplam yabancı üye rakamının yaklaşık yüzde 25 ile yüzde 40'ını oluşturuyor ve muhtemelen bu sayı, bu dönemde Türkiye üzerinden giriş yapmış olan tüm savaşçıları da temsil etmiyor.

"CIA'in tahminlerine göre IŞİD, 2014 sonunda 20 bin ila 35 bin arasında üyeye sahipti. Bunların yarısı yabancı savaşçılar".

Türk yetkili: Asıl olarak savaşçıların geldiği ülkeler incelenmeli

Haberde Türkiye'nin uzun bir süredir, IŞİD militanlarının sınırı geçmesine göz yummakla suçlandığı hatırlatılıyor.

AP'ye konuşan ve ismini açıklamayan bir Türk yetkili ise Ankara'nın cihatçı militanların sınırı geçmesine göz yumduğu eleştirisini reddetti ve binlerce yabancı savaşçıyı tutuklayarak sınır dışı ettiğini söyledi.

Yetkili, 'asıl olarak bu tehlikeli unsurların Türkiye'ye gitmesine izin veren ülkelerin incelemeye tabi tutulması gerektiğini' söyledi.

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