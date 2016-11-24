AP Başkanı Martin Schulz görevi bırakıyor

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz, bu göreve yeniden aday olmayacağını ve ülkesi Almanya'da dönerek siyasete döneceğini açıkladı.

Martin Schulz, Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Avrupa Parlamentosu başkanlığına üçüncü kez aday olmayacağım. Almanya Parlamentosu seçimlerinde SPD'nin (Sosyal Demokrat Parti'nin) Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki liste başı adayı olmak üzere siyasete geri dönmeye karar verdim" dedi.

Schulz'un adı Almanya'da bir süredir, Cumhurbaşkanı seçilmesi beklenen Frank-Walter Steinmeier'ın yerine dışişleri bakanlığı ve sonrasında da Eylül ayında Başbakan Angela Merkel'in karşısında başbakan adaylığı için geçiyordu.

Ancak AP Başkanı, bugünkü açıklamasında milletvekili adaylığı dışında siyasi amaçlarına yönelik herhangi bir başka değerlendirme yapmadı.

SPD'nin başbakan adayı olarak adı geçen bir diğer isim de SPD Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel.

AP'nin yeni başkanı önümüzdeki yıl seçilecek.

Bu pozisyonun, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) müzakerelerinde önemli rol üstlenmesi bekleniyor.