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Dünya

AP Başkan adayı Schulz: Bu şartlarda Türkiye AB’ye giremez

Martin Schulz, Twitter’ı yasaklayan ve sansür uygulayan Türkiye'nin birliğe üye olmasının mümkün olmayacağını söyledi

22 Mayıs 2014 13:30

17 Aralık yolsuzluk soruşturmasının ardından hükümetin aldığı bazı önlemler Avrupalı siyasetçilerden tepki görmeye devam ediyor. Konuyla ilgili Avrupa Sosyal Demokratların Avrupa Komisyonu (AP) başkan adayı Martin Schulz, “Türkiye gibi sivil değerleri anayasaya yerleştirmiş Müslüman bir ülkenin üyeliğinin bizim için zenginlik olacağını düşünüyorum ve üye olmasını istiyorum. Fakat üzülerek ifade etmek isterim ki, bu şartlar altında Türkiye’nin AB’de yeri yok.” dedi.

Zaman gazetesi muhabiri İsmail Çevik’in haberine göre 17 Aralık yolsuzluk soruşturması sonrası AKP hükümetinin yargı bağımsızlığı ile basın ve ifade hürriyetini kısıtlayan adımlar atması Avrupa’daki dostlarını birer birer kaybetmesine yol açıyor.

Schulz, “Türkiye bu haliyle AB’ye üye olamaz. Twitter’ı yasaklayan ve sansür uygulayan bir ülkenin birliğe üye olması mümkün değil.” dedi. AB Komisyonu başkanlık yarışında Schulz’un rakibi olan eski Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker de “Twitter’ı yasaklayan, geleceği anlamamıştır.” diye konuştu. Juncker ayrıca, “Türkiye demokratik kazanımlar açısından çok olumlu ve önemli adımlar attı. Fakat Erdoğan şimdi bunları geri döndürmek istiyor.” İddiasında bulundu.

Buna rağmen Türkiye ile AB’nin üyelik müzakerelerine devam etmesi gerektiğini kaydeden Juncker, “Müzakereler devam etmeli ve demokratikleşme sürecini tekrar harekete geçirmeliyiz.” dedi. Gelecek beş yılda AB’ye yeni üye alınmaması ve daha çok iç bütünleşmeye yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini söyleyen Juncker, Türkiye’nin üyeliğinin ise müzakereler bittikten sonra tartışılması gereken bir konu olduğunu söyledi.

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