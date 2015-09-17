AP Avrupa'yı dayanışmaya çağırdı

AB üyelerinin daha fazla dayanışma içinde olmasını isteyen Avrupa Parlamentosu

Başkanı Martin Schulz, "Eğer üçü ya da dördü dayanışmadan ayrılıyorsa, bu

durumda Avrupa'nın dağılmasına neden oldular diye diğerlerini sürekli eleştirmeye

hakkı olamaz" dedi.

Alman ZDF televizyonunun sabah programına katılan Schulz, sürekli sığınmacı kabul

etmek istemeyen ülkeler hakkında konuşulmasını eleştirerek, Avrupa ülkelerinin

çoğunun sığınmacı kabul ettiğini ve Almanya'nın da bunda öncü rol oynadığını

söyledi.

Bazı Avrupa ülkelerinin tutumunun Avrupa Birliği'nin karşılıklı yardım ve dayanışma

gibi temel prensiplerinin dışına çıktığını belirten Schulz, Macaristan'daki milliyetçilerin

tavrının Avrupa olmadığını söyledi. Schulz, Avrupa Birliği Komisyonu'nun 160 bin

sığınmacının üye ülkeler arasında dağıtılmasını önerdiğine dikkat çekerek bu sayının

az olduğunu, çok daha fazla kişinin kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği ülkelerine 120 bin kişinin daha kabul edilmesi için

baskı yapıyor. Partilerüstü hızlı bir karar alınmasını isteyen Parlamento,

sığınmacıların kota sistemine göre dağıtılmasını öngören planı bugün oylayacak.

Ancak planın hayata geçirilmesi için üye ülkeler tarafından da onaylanması gerekiyor.



