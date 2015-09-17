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Dünya
Deutsche Welle

AP Avrupa'yı dayanışmaya çağırdı

Avrupa Parlamentosu Başkanı Schulz, AB ülkelerini sığınmacı krizinde daha fazla dayanışma göstermeye çağırdı. Parlamento, 120 bin sığınmacının daha üyeler arasında paylaştırılmasını istiyor.

17 Eylül 2015 14:35

AB üyelerinin daha fazla dayanışma içinde olmasını isteyen Avrupa Parlamentosu
Başkanı Martin Schulz, "Eğer üçü ya da dördü dayanışmadan ayrılıyorsa, bu
durumda Avrupa'nın dağılmasına neden oldular diye diğerlerini sürekli eleştirmeye
hakkı olamaz" dedi.

Alman ZDF televizyonunun sabah programına katılan Schulz, sürekli sığınmacı kabul
etmek istemeyen ülkeler hakkında konuşulmasını eleştirerek, Avrupa ülkelerinin
çoğunun sığınmacı kabul ettiğini ve Almanya'nın da bunda öncü rol oynadığını
söyledi.

Bazı Avrupa ülkelerinin tutumunun Avrupa Birliği'nin karşılıklı yardım ve dayanışma
gibi temel prensiplerinin dışına çıktığını belirten Schulz, Macaristan'daki milliyetçilerin
tavrının Avrupa olmadığını söyledi. Schulz, Avrupa Birliği Komisyonu'nun 160 bin
sığınmacının üye ülkeler arasında dağıtılmasını önerdiğine dikkat çekerek bu sayının
az olduğunu, çok daha fazla kişinin kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği ülkelerine 120 bin kişinin daha kabul edilmesi için
baskı yapıyor. Partilerüstü hızlı bir karar alınmasını isteyen Parlamento,
sığınmacıların kota sistemine göre dağıtılmasını öngören planı bugün oylayacak.
Ancak planın hayata geçirilmesi için üye ülkeler tarafından da onaylanması gerekiyor.
     

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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