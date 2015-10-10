AP: ABD Savunma Bakanlığı, "eğit-donat programı değiştirilecek" dedi

New York Times, ABD'nin IŞİD'e karşı Suriyeli muhaliflerin eğitilip silahlandırılmasını öngören 500 milyon dolar bütçeli eğit-donat programını resmen bitirdiğini duyurdu. Associated Press’in haberine göre ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, eğit-donat programının Suriye’deki “Ehil Kürt ve başkaca güçlerle birlikte çalışmaya odaklanmak” için değiştirileceğini söyledi.

Vatan’da yer alan habere göre; adının gizli kalması kaydıyla konuşan üst düzey bir Pentagon yetkilisi, artık ılımlı-muhaliflerin Ürdün, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde eğitilmeyeceğini söyledi.

Pentagon yetkilisi, artık Türkiye’de çok daha küçük bir eğitim merkezi kurulacağını ve orada çoğunlukla muhalif liderlerden oluşan küçük bir grubun, hava saldırılarına yol göstermek gibi operasyonel manevralar konusunda eğitileceğini ifade etti.

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter da Londra’da yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Barack Obama’nın “kısa süre içinde” konuya ilişkin açıklama yapacağını söyledi. Associated Press’in haberine göre de Carter, eğit-donat programının Suriye’deki “Ehil Kürt ve başkaca güçlerle birlikte çalışmaya odaklanmak” için değiştirileceğini ifade etti.

"Doğru model değildi"

New York Times’a gizlilik kaydıyla konuşan bir başka üst düzey yetkili ise “Binlerce piyadenin eğitilmesi doğru model değildi. Sanırım bu çok açık ortaya çıktı” diye konuştu. Haberde yeni tutumun detayları üzerinde çalışılması gerektiği belirtilirken, ABD’li bazı yetkililer, geçen hafta Obama’nın ulusal ve dış politika danışmalarıyla gerçekleştirdiği üst düzey iki toplantıda strateji değişikliğini onayladığını söyledi.

Aralık ayında başlayan ‘eğit-donat’ kapsamına, bu yıl 5.400, gelecek üç yıl içerisinde ise 15 bin ılımlı-muhalif alınması bekleniyordu. Türkiye’den Suriye’ye 12 Temmuz’da giren 54 kişilik ilk grubun yarısı IŞİD’e kurşun atmadan El Nusra’ya esir düşmüştü. Diğerleri de ya öldürülmüş ya da kaçırılmıştı.

ABD, daha önce açıkladıkları programa uygun olarak Gaziantep’te konuşlu olan Patirot Hava Savunma Sistemi’ni sökerek taşımaya başladı. Füze rampaları ve askeri araçlar, ABD’ye gönderilmek üzere Hatay’ın İskenderun Limanı’na getirildi. Polisin eskortluğunda kente getirilen patriotlar İskenderun liman Sahası’na alındı.

Patriotların gemiyle ABD’ye gönderileceği belirtilirken, çekilmenin ne zaman tamamlanacağı konusunda ise bir açıklama yapılmadı. Suriye’den gelebilecek füze saldırısı tehdidine karşı Türkiye’nin NATO’ya başvurusuyla 2013’ün ocak ayında ABD tarafından Gaziantep 5’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda konuşlandırılan sistemlerin görev süresi bu ay doluyor. Kahramanmaraş ve Adana’da konuşlu diğer patirot sistemleri ise görevlerini sürdürüyor.

Muhaliflere hava desteği

Pentagon Sözcüsü Peter Cook, “Savunma Bakanı Carter, Pentagon’un muhalif grup liderlerine silah ve mühimmat yardımı yapması talimatını verdi, bahsi geçen gruplar bu sayede zaman içerisinde IŞİD kontrolündeki bölgelere sızacaklar” dedi. Cook ayrıca ABD’nin IŞİD’le mücadelede muhalif gruplara hava desteği sağlayacağını vurguladı.