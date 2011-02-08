AOL Huffington Post'u satın alıyor

T24 - Amerikan internet şirketi AOL, ülkenin önde gelen internet gazetelerinden merkez sol eğilimli Huffington Post'u satın aldı.



315 milyon dolarlık anlaşmanın, 117 milyonu Amerika Birleşik Devletleri'nde olmak üzere 270 milyon kullanıcısı olan bir internet medya grubu doğuracağı belirtiliyor.

AOL bu meblağı sitenin kurucuları Arianna Huffington ve Kenneth Lerer'in yanı sıra az sayıdaki hissedara ödeyecek.

Anlaşma çerçevesinde Arianna Huffington, sitenin haber editörlüğünü yapmaya devam edecek.

Ayrıca oluşacak yeni birimin içeriğinden de sorumlu olarak, Engadget and Techcrunch gibi diğer AOL sitelerini de yönetecek.

Huffington sitenin 6 yıldır sürdürdüğü çizgiyi devam ettireceğini, değişen bir şey olmayacağını açıkladı.

Huffington Post'u bünyesine katması, AOL için 25 milyon yeni kullanıcı demek olacak.

AOL bu sayede reklam gelirlerini artırarak, 2009'da Time Warner'dan ayrılmasıyla oluşan zararı kapatmayı hedefliyor.

2005 yılında kurulan Huffington Post, en etkili 10 haber ve yorum sitesinden biri. Zaman içinde bazı kentler için özel sayfalar da oluşturan sitede, yemek kitap gibi alt bölümler de var.

70 kişilik bir personeli olan site içeriğini çeşitli haber ajansları ve medya kuruluşları ve ücretsiz yazan 6.000 blogcu ile destekliyor.



