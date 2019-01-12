AÖF kitabında cinsiyetçi ifadeler: Kadını daha çekici yapan özellikler nelerdir?

Anadolu Üniversitesi’nin Açıköğretim Fakültesi Sosyal Psikoloji 1 ders kitabında cinsiyetçi ifadeler içeren soru ve cevaplar olduğu ortaya çıktı.

Ders kitabının test bölümünde yer alan “Kadını daha çekici yapan özellikler nelerdir?” sorusunun yanıtı "Cinsiyetine uygun rolleri oynaması" oldu.

“Hangi işi yapan kadınlar daha çekicidir?”, “Erkeklerin eş seçerken önem verdikleri ölçüt nedir?”, “Kıskançlığın bir nedeni değildir?” gibi pek çok sorunun yer aldığı ders kitabında “Sevilen kişiye aşırı bağımlılık”, “İlişkide kendisini yeterli-kusursuz olarak görme” gibi şıklar da bulunuyor.

Evrensel'den Cihan Çelik ve Zeliş Irmak'ın haberine göre, cinsiyetçi ifadelerin yer aldığı sorulardan bazıları şöyle:

1- Aşağıdaki özelliklerden hangisi kadını daha çekici yapar?

a. Erkek gibi davranması

b. Güçlü görünmesi

c. Cinsiyetine uygun rolleri oynaması

d. Bağımsızlığına düşkün olması

e. Çaresiz gözükmesi

Soru kitapçığın cevap anahtarına göre yanıt: C

2- Aşağıdaki işlerden hangisini yapan kadınlar daha çekicidir?

a. Tezgâhtarlık

b. Yöneticilik

c. Danışmanlık

d. Şoförlük

e. Pilotluk

Soru kitapçığın cevap anahtarına göre yanıt: A

3- Aşağıdakilerden hangisi erkeklerin eş seçerken önem verdikleri bir ölçüttür?

a. Kazancının kendisinden yüksek olması

b. Fiziksel çekicilik

c. Eğitiminin kendisinden yüksek olması

d. Yaptığı iş olarak kendisinden yüksek olması

e. Toplumdaki tanınırlığının kendisinden yüksek olması

Soru kitapçığın cevap anahtarına göre yanıt: B

4- Çekicilik tanımının kapsamıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a. Sevilen bir insanın akşam yemeği davetine katılmak

b. Bir tur şirketiyle görmek istenilen bir ülkeye gitmek

c. Kendisini hep mutlu yapan doğayla baş başa kalmak

d. İş gereği kurum yöneticisi ile sıkça seyahat etmek

e. İş yerinin düzenlediği toplantılara katılmak

Soru kitapçığın cevap anahtarına göre yanıt: A

5- Aşağıdakilerden hangisi kıskançlığın bir nedeni değildir?

a. Sevilen kişiye aşırı bağımlılık

b. İlişkiyi çok önemli-yaşamsal görme

c. İlişkide kendisini yeterli-kusursuz olarak görme

d. Kendi tutum ve davranışlarını yetersiz bulma

e. Kişinin başka bir seçeneğinin olmaması

Soru kitapçığın cevap anahtarına göre yanıt: C

6- Kişilerarası çekiciliği artıran yakınlık etkeni bakımından aşağıdakilerden hangisi daha etkilidir?

a. Aynı apartmanda yaşamak

b. Aynı ülkede yaşamak

c. Aynı kentte yaşamak

d. Aynı mahallede yaşamak

e. Aynı sitede yaşamak

Soru kitapçığın cevap anahtarına göre yanıt: A