2016 AÖF final sınav sonuçları açıklandı. Öğrenciler AÖF sınav sonuçlarına aşağıdaki linke tıklayarak T.C kimlik numarası ve şifreyi girerek ulaşılabilir.

AÖF sınav sonuçlarını sorgulamak için tıklayın

Açıköğretim Sistemi ile ilgili bilgi almak için öğrencilerimiz Açıköğretim Sistemi Etkileşim Merkezini 0 850 200 46 10-19 (10 hat) ya da 444 10 26 numaralarını arayarak 7/24 bilgi alabilirler.

Ara sınav ve final sınavı

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapılan programlarda (İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan dersler ve ödevi olan dersler hariç) yapılan sınavlar sonucunda alınan notların, başarı notuna katkı oranları; ara sınav notunun % 30’u, dönem sonu sınav notunun %70’tir.

Bir Dersin Başarı Notu = (Ara Sınav Notu X %30) + (Dönem Sonu Sınav Notu X %70) değerlerinin toplamı ile hesaplanır.

Örneğin; “Çağdaş Felsefe” dersinin ara sınavında 60, dönem sonu sınavında 80 alan bir öğrencinin başarı notu şu şekilde hesaplanmaktadır.

Başarı Notu = (60 X %30) + (80 X %70) => Başarı Notu = 18 + 56 => Başarı Notu = 74

AOF sınav geçme notu

Harf Notu - Katsayısı

AA 4,00

AB 3,70

BA 3,30

BB 3,00

BC 2,70

CB 2,30

CC 2,00

CD 1,70

DC 1,30

DD 1,00

FF 0,00

Harf notu hesaplama

Not Aralığı – Harf Notu – Not Değeri

84 – 100-AA-4,00 (GEÇTİ)

77 – 83-AB-3,70 (GEÇTİ)

71 – 76-BA-3,30 (GEÇTİ)

66 – 70-BB-3,00 (GEÇTİ)

61 – 65-BC-2,70 (GEÇTİ)

56 – 60-CB-2,30 (GEÇTİ)

50 – 55-CC-2,00 (GEÇTİ)

46 – 49-CD-1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

40 – 45-DC-1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

33 – 39-DD-1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

0 – 32-FF-0,00 (KALDI)