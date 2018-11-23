AOÇ'den Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne icra takibi

T24 ANKARA

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), görevden el çektirilen Melih Gökçek'in 'rüya projesi' olarak ifade edilen Ankapark'ın yapıldığı arazinin kirasını ödemediği gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında, 87 milyon 951 bin liralık icra takibi başlattı.

Sayıştay raporları doğrultusunda Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ)’nin 2015- 2016 yılı bilanço ve hesaplarının görüşüldüğü Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Üst Komisyon toplantısında, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan icra takibi de gündeme geldi. Melih Gökçek döneminde Ankapark adıyla bilinen Temapark yapmak üzere AOÇ’den kiralanan 217,5 hektarlık alana kira ödenmediği ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi kirayı ödemediği için 2015 yılı öncesine ait kira alacaklarına ilişkin borç yapılandırmasına gidildi. Yapılandırma kapsamında AOÇ’nin 33 milyon 780 bin liralık geçmiş dönem kira alacağı 34 taksitte tahsil edilirken, cari yıla ilişkin kiralar yine ödenmedi. Atatürk Orman Çiftliği Müdürü Yener Yıldırım, 87 milyon 951 bin liralık kira alacaklarına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne icra takibi başlattıklarını açıkladı.

Belediyenin alacaklarına da rehin konuldu

Alacaklarının tahsili noktasında tedbir olarak belediyenin üçüncü şahıs kişilerden alacaklarına da rehin koyduklarını belirten Yener, KİT Komisyonu’nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesinden olan 2015 yılı ve öncesine ait olan kira alacaklarımıza 24/8/2015 tarihinde kira protokol zeyilnamesi ile 33 milyon 780 bin 128 TL'nin ödenmesi için yapılan borç yapılandırılması kapsamında Mayıs 2018 tarihi itibarıyla yapılandırılmış olan borcun tamamı tahsil edilmiştir. Borç yapılandırması haricinde 14/3/2018 tarih itibarıyla kira alacaklarımız toplamı olan 67 milyon 169 bin 724 TL için icra takibi başlatılmış olup 21/11/2018 tarihi itibarıyla alacaklarımız icra takibi dâhil 87 milyon 951 bin 805 TL’dir.”

Sayıştay temsilcisi ise kurumu finansal açıdan zora sokacak kira alacaklarının tahsili için başlatılan icra takibini bugüne kadar yapılmış en radikal girişim olarak değerlendirdi.

Sertel: Belediye açısından yüz kızartıcı

Bu açıklamanın üzerine söz alan CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, maddi açıdan güçlü olduğu iddia edilen Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kira borcunu ödeyememesinin vahim olduğunu söyledi.

Sertel, “Ankara Büyükşehir Belediyesi çok uzun yıllardır AKP’nin yönetiminde olan bir Belediye ve bu Belediyenin bu borcundan dolayı icra takibine uğraması da gerçekten hem kötü belediyecilik örneği açısından hem de Atatürk Orman Çiftliği gibi gerçekten önemli bir kuruma borç takma gibi bir yüz kızartıcı durumdan dolayı büyük bir sıkıntı diye düşünüyorum. İnşallah Cumhuriyet Halk Partisi olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni kazandığımızda ilk işimiz Melih Gökçek’in ve Mustafa Tuna’nın ödemediği parayı icraya gerek kalmadan biz öderiz” diye konuştu.