-AOÇ Hayvanat Bahçesi ücretsiz gezilebilecek ANKARA (A.A) - 24.01.2012 - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) içindeki hayvanat bahçesine giriş ücretini kaldırdı. Büyükşehir Belediyesi Haber Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesince 19 Ekim 2011'de devralınan AOÇ içerisindeki hayvanat bahçesinde yeni düzenlemelere gidilecek. Ayrıca hayvanat bahçesi artık vatandaşlarca ücretsiz gezilebilecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı AOÇ Hayvanat Bahçesi Müdürü Mustafa Sancar, hayvanat bahçesinin Ankara Büyükşehir Belediyesine devrinden sonra temizlik, düzen ve hayvanların bakımına özel ilgi gösterdiklerini belirtti. Hayvanat bahçesinde yaptıkları düzenlemelerde hayvanların ve ziyaretçilerin güvenliklerini ön planda tuttuklarına dikkati çeken Sancar, hava sıcaklığının düşük olduğu bu günlerde hayvanların mevsim koşullarından etkilenmeden rahat ve doğal bir yaşam sürmeleri için tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.