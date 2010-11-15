-AOÇ DEMİRYOLU GEÇİDİ 19 KASIMDA TRAFİĞE KAPATILACAK ANKARA (A.A) - 15.11.2010 - TCDD Genel Müdürlüğünün demiryolu hattı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Demiryolu Geçidi 19 Kasım Cuma günü trafiğe kapatılacak. TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, çalışmalar nedeniyle geçidin 19 Kasım saat 21.00'den 22 Kasım Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar taşıt trafiğine kapalı olacağı bildirildi. Çalışmaların 26 Kasım Cuma günü saat 21.00'de tekrar başlayacağı ve 29 Kasım Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar süreceği belirtildi. Geçidin trafiğe kapalı olduğu günlerde, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan AOÇ yönüne gidecek sürücülerin, Anadolu Bulvarı ve Güvercinlik Caddesi'ni, Mevlana Bulvarı'ndan Silahtar Caddesi'ni ve devamında AOÇ Demiryolu Geçidi'ni kullanarak Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'na gideceklerin Mevlana Bulvarı ile Hipodrom Caddesi kesişimindeki köprülü kavşak, Hipodrom Caddesi ve Yenimahalle Köprüsü'nü, Silahtar Caddesi'nden Fatih Sultan Mehmet Bulvarı yönüne gidecek sürücülerin ise Güvercinlik Caddesi ve Anadolu Bulvarı'nı takip edebilecekleri kaydedildi.