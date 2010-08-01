-ANZER BALININ KİLOGRAM FİYATI 550 LİRA RİZE (A.A) - 01.08.2010 - Rize'nin İkizdere ilçesindeki Anzer Yaylası'nda bu yıl yedincisi düzenlenen Anzer Balı, Kültür ve Turizm Şenliği'nde, Anzer balının kilogram fiyatı 550 lira olarak açıklandı. Anzer Yaylası'nda Anzer Balı Köy Kalkınma Kooperatifi'nce düzenlenen şenliğe Rize Valisi Seyfullah Hacımüftüoğlu, İkizdere Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, Anzer Balı Köy Kalkınma Kooperatifi Başkanı Şükrü Çatır ile vatandaşlar katıldı. Çatır, şenlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl kilogramı 500 liradan satışa sunulan Anzer balına bu yıl, bal üreticilerinin durumunu göz önünde bulundurarak 50 lira zam yapmayı uygun gördüklerini söyledi. Anzer balının kilogram fiyatını 550 liraya çıkardıklarını belirten Çatır, ''Polenin kilogramını geçen yıl 600-700 lira arasında sattık. Bu yıl ise polenin kilogramını 750 lira olarak belirledik'' dedi. Çatır, hava koşullarının iyi seyrettiğini ifade ederek, ''Yılın ilk balını aldık. Ancak Anzer'de bal sağımına tam olarak 15 Ağustos'ta başlanacak. Hava şartları son derece iyi. Bal üreticileri ile görüştük, bu yıl son yılların en verimli sezonunun gerçekleşmesini bekliyoruz. Eğer hava şartları önümüzdeki günlerde de istediğimiz gibi giderse, yaklaşık 700 kilogram bal rekoltesi gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz'' diye konuştu. -İLK BAL BAŞBAKANA GÖNDERİLECEK- Kooperatife şu ana kadar 600 kilogram bal talebi geldiğini vurgulayan Çatır, şunları söyledi: ''Bu da talebi karşılayabileceğimizi gösteriyor. Geçen yıllarda balın az olması nedeniyle zorlanıyorduk, talep edenlere yarım kilo hatta 250 gram bal göndermek zorunda kalıyorduk. Öyle ki Sayın Başbakanımız, Valimiz aracılığıyla bizden bal istemişti, ancak elimizde bal kalmadığı için gönderemedik. İlk sağımla birlikte elimizdeki balı Sayın Başbakanımıza göndereceğiz. Bu yıl çok sayıda siyasetçi, futbolcudan ve yurt dışından talep var. Bu talebi rahatlıkla karşılayacağımızı düşünüyoruz. Umarım tahlil sonuçları istediğimiz gibi çıkar.'' Çatır, piyasada 'Anzer balı' adı altında her zaman satılan ballar bulunduğuna dikkati çekerek, ''Kilosu 50 liraya dahi internette Anzer balı bulabiliyorsunuz. Türkiye'de patentli, tahlilli Anzer balının tek satış yeri kooperatifimizdir. Vatandaşlarımız bu ballara itibar etmesin'' dedi. Festival kapsamında Anzer Balı Güzeli Yarışması, 2010 yılı ürünü Anzer balının açık artırmayla satışı ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.