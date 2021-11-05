Fenerbahçe Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı, gruptan çıkma iddiasını sürdürdü

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Antwerp'e konuk olan Fenerbahçe, deplasmanda çok iyi futbol sergileyerek 3-0 galip geldi ve gruptaki ilk galibiyetini alarak Avrupa macerasını sürdürme yolunda kritik bir zafer elde etti. İlk yarıda Antwerp'e 3 gol atan Fenerbahçe 19 yıl sonra bir ilki başarırken, 4 maç sonra galibiyetle tanıştı.

Avrupa Ligi D Grubu’nda kader maçına çıkan Fenerbahçe, deplasmanda Antwerp’i 3-0’lık skorla mağlup ederek gruptaki dördüncü maçında ilk galibiyetini elde etti. Gruptan çıkma umutlarını korumayı başaran Fenerbahçe, özellikle ilk yarıda oynadığı futbolla da alkış topladı. Süper Lig’de son 3 maçını kaybeden ve Avrupa Ligi’nde son olarak Antwerp ile berabere kalan Fenerbahçe, 4 resmi maçtan sonra galibiyetle tanışmış oldu ve kötü gidişe dur dedi.

Antwerp karşısında Mert Hakan Yandaş (9′), Max Meyer (16′) ve Mergim Berisha’nın golleriyle ilk yarıda üç gol atarak 2002’den beri ilk kez bunu başaran Fenerbahçe, farkı daha da arttıracak şansları değerlendiremedi. İkinci yarıda skoru korumayı bilen Fenerbahçe, Antwerp deplasmanından 3-0’lık galibiyetle ayrılarak Olympiakos’un Frankfurt’a yenildiği gecede üst tura yükselme umutlarını son iki maç öncesinde korumayı bildi.

Fenerbahçe gruptaki ilk galibiyetini alarak puanını 5 yaparken, Antwerp 1 puanda kaldı. Sarı lacivertliler, grupta bir sonraki maçında Olympiakos deplasmanına konuk olacak.

Grubun diğer maçında namağlup Eintracht Frankfurt deplasmanda Olimpiakos'u 2-1 mağlup etti.

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Stat: Bosuil Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo Royal Antwerp: Butez, Vines, Almeida, Bataille (Dk. 77 Balikwisha), De Laet, Yusuf (Dk. 46 Dessoleil), Verstraete, Gerkens (Dk. 68 Dwomoh), Fischer (Dk. 61 Samatta), Benson (Dk. 62 Miyoshi), Frey Fenerbahçe: Berke Özer, Tisserand (Dk. 73 Szalai), Min-jae, Novak, Osayi-Samuel, Sosa (Dk. 80 Pelkas), Mert Hakan Yandaş (Dk. 64 Zajc), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 73 Nazım Sangare), İrfan Can Kahveci (Dk. 64 Rossi), Meyer, Berisha Goller: Dk. 9 Mert Hakan Yandaş, Dk. 17 Meyer, Dk. 29 Berisha (Fenerbahçe) Sarı kart: Dk. 26 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Karşılaşmanın önemli anları

9. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ taraftan İrfan Can'ın pasıyla ceza yayının gerisinde topla buluşan Mert Hakan'ın şutunda top filelerle buluştu: 0-1.

17. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Berisha'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Meyer, topu ağlara gönderdi: 0-2.

29. dakikada Fenerbahçe 3. golü buldu. İrfan Can ile kısa paslaşmalar yapan Mert Hakan, ceza sahasına girdikten sonra arka direkte müsait durumdaki Berisha'yı gördü. Berisha'nın gelişine vole vuruşunda top filelere gitti: 0-3.

32. dakikada soldan ceza sahasına giren Osayi-Samuel'ın yerden pasında arka direkte Ferdi Kadıoğlu'nun şutunda savunma topu çizgiden çıkardı.

37. dakikada Sosa'nın hücum yönünün sağından kullandığı kornere altıpas önünde iyi yükselen Min-jae'nin kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.