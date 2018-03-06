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Spor

Antrenör sakatlanan futbolcusunu sırtında taşıdı

Kadınlar 1'inci Futbol Ligi'nde oynanan Ereğli Belediyespor-İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor maçında statta sedye bulunmaması nedeniyle sakatlanan oyuncu sırtta taşındı

06 Mart 2018 00:11

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde oynanan Kadınlar 1’inci Futbol Ligi maçında sakatlanan Ereğli Belediyespor oyuncusu Başak Özbebek, yardımcı antrenör Ercan Yaman tarafından taşınarak sahadan dışarı çıkartıldı.

Kadınlar 1’inci Ligi’nde dün Beyçayırı Stadyumu’nda Ereğli Belediyespor, İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor ile karşılaştı. Ereğli Belediyespor oyuncusu Başak Özbebek, maçın 76’ncı dakikasında rakibi ile girdiği pozisyonda sakatlandı.

Maçın hakemi Hasancan Demir, Özbebek’in tedavisinin saha dışında yapılması istedi. Ereğli Belediyespor’un yardımcı antrenörü Ercan Yaman, ambulans ve sedye bulunmaması nedeniyle Özbebek’i sırtına alarak saha dışına çıkardı.

Maçı izleyenler, ambulans ve sağlık görevlisi bulunmamasına tepki gösterirken, Yaman’ın hareketi ise seyirciler tarafından alkışlandı. Saha kenarında tedavisi tamamlanan Özbebek, ardından oyuna dahil oldu. Karşılaşma, Ereğli Belediyespor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. (DHA)

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futbolantrenörkadınlar 1 ligEreğli Belediyesporİlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı

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