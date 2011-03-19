-ANTRENÖR GUİDETTİ: "ASLA PES ETMEDİK" İSTANBUL (A.A) - 19.03.2011 - Voleybol Bayanlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Acıbadem'i zorlu bir mücadelenin ardından 3-2 yenerek finale kalan Vakıfbank Güneş sigorta Türk Telekom'da antrenör Giovanni Guidetti, yaşadıkları mutluluğu dile getirdi. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Giovainni Guidetti, öncelikle takımını kutlarken, ''Bazı setlerde kötü, bazı setlerde ise iyi oynadılar, ama asla pes etmediler. Fenerbahçe çok iyi bir takım. Hocaları da dünyanın en önemli isimlerinden biri, bunu tüm kalbimle söylüyorum. Bugün kazandığımız için çok mutluyuz. Böyle bir takımın başında olmaktan gurur duyuyorum'' diye konuştu. İtalyan teknik adam, yarın Rabita Bakü ile yapacakları final maçına değinirken, ''Bugün çok önemli bir maç oynadık. Yarın ise şampiyon olmak için oynayacağız. Bugün kazandık, ama yarın kazanamazsak bunun önemi kalmayacak. Otele gidip Rabita Bakü'nün maçını tekrar izleyerek hazırlanmaya başlayacağız'' dedi. Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom takımı kaptanı Gözde Sonsırma ise açıklamasında, ''Maça kötü başladık, ama sonuna kadar direndik ve hiç bırakmadık. Yarın şampiyon olabilmek için yine iyi oynayacağız'' ifadesini kullandı. -''KONTROLÜMÜZÜ KAYBETTİK''- Fenerbahçe Acıbadem Antrenörü Ze Roberto ise rakiplerinin bugün iyi oynadığını vurgularken, ''Biz iyi başladık, ama maç içinde bir denge kuramadık. Son periyotta 8-2 önde olmamıza karşın farkın kapanmasını, ardından da aleyhimize açılmasını önleyemedik. Kontrolümüzü kaybettik. Bu benim takımım ve kaybetmenin sorumluluğu da benimdir, oyuncularımın değil'' dedi. Bugün çok üzgün olduklarını ancak yarın önemli bir maç daha yapacaklarını vurgulayan Brezilyalı çalıştırıcı, ''Çok fazla zamanımız yok. Takımı tekrar motive etmek kolay değil. Otelimize gidip, yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra da oyuncularımızla konuşup, başlarını dik tutmaları gerektiğini söyleyeceğiz. Onları motive etmeye çalışacağız'' diye konuştu.