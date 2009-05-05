Antrenmanda taraftar terörü

Kocaeli'nde, 2. Lig takımlarından Körfez Belediyespor'un antrenmanını basan bir kişi tabancayla yönetici ve taraftarları kovaladı.



Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Türkiye 2'nci Ligi takımlarından Körfez Belediyespor'un antrenmanına gelen bir kişi, bazı yönetici ve taraftarları tabancayla kovaladı, havaya ateş etti. Kendisini engellemek isteyen bir kişinin de ayaklarına ateş etmek isteyen saldırgan daha sonra kaçtı.



Türkiye 2'nci Ligi'nden Bank Asya Birinci Ligi'ne çıkma mücadelesi veren, ancak Yükselme Grubu'nda son haftalarda aldığı başarısız sonuçlarla umutlarını önümüzdeki sezona bırakan Körfez Belediyespor'un bugünkü antrenmanında tatsız olaylar yaşandı. Körfez İlçesi'nde oturan Yavuz Özdemir, öğleden sonra geldiği tesislerde önce bazı taraftarlarla tartıştı. Takımın tribün liderlerinden İsmail Turguttaş ile de tartışan Özdemir, daha sonra tesislerden ayrıldı. Kısa süre sonra bu kez elinde tabancayla gelen Yavuz Özdemir, koşarak futbolcuların antrenman yaptığı sahaya girdi.



Tabanca ile 3 kez havaya ateş eden, daha sonra tribün lideri İsmail Turguttaş'ın yanında bulunan ve ona engel olmaya çalışan arkadaşının ayaklarına ateş etmeye çalışan saldırgan Özdemir, onun elini tutması sonucu amacına ulaşamadı. Bir yöneticiyi de kovalayan Özdemir, ardından da koşarak uzaklaştı.



Yavuz Özdemir'in, geçen hafta deplasmanda oynanan Beykoz- Körfez Belediyespor maçında yakını olan bir oyuncunun ilk onbirde oynatılmamasına sinirlendiği ve bu yüzden tartıştığı, daha sonra da tabancayla antrenmanı bastığı ileri sürüldü. Polis, silahlı Yavuz Özdemir'in yakalanması için araştırmalarını sürdürüyor. (DHA)

