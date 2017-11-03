Antrenmanda kalp rahatsızlığı geçiren genç futbolcu hayatını kaybetti

Belçika Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Royal Antwerp’in altyapısında forma giyen 17 yaşındaki Joel Lobanzo, antrenmanda yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Belçika ekibinden yapılan açıklamada, salı günü altyapı takımıyla antrenmana çıkan 17 yaşındaki futbolcunun kalp rahatsızlığı geçirerek hastaneye kaldırıldığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Royal Antwerp kulübü ayrıca Lobanzo’nun rahatsızlık geçirdiği anlara şahitlik eden futbolcu ve kulüp çalışanlarına destek vermeye hazır olduklarını belirtirken; Belçikalı oyuncunun ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diledi.