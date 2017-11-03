T24 LogoT24 Logo
Spor

Antrenmanda kalp rahatsızlığı geçiren genç futbolcu hayatını kaybetti

Kulüpten yapılan açıklamada 17 yaşındaki futbolcunun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi

03 Kasım 2017 15:19

Belçika Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Royal Antwerp’in altyapısında forma giyen 17 yaşındaki Joel Lobanzo, antrenmanda yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Belçika ekibinden yapılan açıklamada, salı günü altyapı takımıyla antrenmana çıkan 17 yaşındaki futbolcunun kalp rahatsızlığı geçirerek hastaneye kaldırıldığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Royal Antwerp kulübü ayrıca Lobanzo’nun rahatsızlık geçirdiği anlara şahitlik eden futbolcu ve kulüp çalışanlarına destek vermeye hazır olduklarını belirtirken; Belçikalı oyuncunun ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diledi.

ETİKETLER

kalprahatsızlıkgençfutbolcuhayatınıkaybettiJoelLobanzoBelçika

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24