-Antrenmanda kalp krizi geçirdi OSMANİYE (A.A) - 09.11.2011 - Osmaniye'de takımıyla antrenman yaptığı sırada kalp krizi geçiren genç futbolcu hayatını kaybetti. Cevdetiye Sosyal Tesisleri'nde 1. Amatör Lig takımlarından Sitespor ile Osmaniye İdmanyurdu arasında oynanacak olan özel maç öncesi antrenman yapan Hüseyin Kalay (19), aniden yere yığıldı. Ambulansla Özel İbn-i Sina Hastanesi'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan genç futbolcu, doktorların bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Babasını da geçen yıl yine kalp krizi sonucu kaybettiği öğrenilen genç futbolcunun, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu öğrencisi olduğu öğrenildi.