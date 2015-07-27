Antrenman yaptıkları spor salonu kiraya verilen tekvandocular parkta çalışıyor

Bursa’da büyük bir bölümü olimpiyatlar, dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonalarına hazırlanan tekvandocular, spor salonları olmadığı için yürüyüş yolunda çalışıyor. Antrenman yaptıkları spor salonu düğünler için kiraya verilince okul bahçesinde çalışan tekvandocular, buradan da kovuluca çareyi parkta çalışmakta buldu.

CHA’da yer habere göre, bünyesinde A kadrodan 20 kişi olmak üzere toplam 50’ye yakın sporcu bulunduran Sağlıkgücüspor Kulübü, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi’ndeki okulun eski spor salonunda çalışıyordu. Ancak eski salon yıkılınca 10-25 yaş aralığındaki tekvandocular, Panayır İlköğretim Okulu Spor Salonu’nda çalışmaya başladı. Ancak bu salonun da düğünlere kiraya verilmesiyle sporcular dışarıda kaldı. Bir süre okulun bahçesinde çalışan tekvandocular, okul yönetimi tarafından buradan da atılınca çareyi park ve yürüyüş yolunda çalışmakta buldu.

Vatandaşların şaşkın bakışları arasında tekvando yapan sporcular, elbiselerini üzerine branda çektikleri araç içinde değiştiriyor.

‘Tek isteğimiz spor salonu’

10 yıldır Panayır’da tekvando antrenörlüğü yapan Fikret Timuçin, bu zamanda Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonası ile Akdeniz oyunları ve olimpiyatlara sporcu verdiğini söyledi.

Milli takıma 6 sporcu göndereceklerini belirten Timuçin, zeminden dolayı sakatlıkların da yaşandığını belirtti. Timuçin, gelecek yıl Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde yapılacak olimpiyatlara hazırlanan Hatice Kübra İlgün’ün de sakatlandığını bildirdi. Yetkililerden spor salonu isteyen Timuçin, çocuklar için yarışma programlarına da başvurmasına rağmen sonuç alamadıklarından yakındı.

Bu zamana kadar çalıştıkları Şükrü Şankaya İlköğretim Okulu Spor Salonu’nun eski olduğu için yıkıldığını anlatan Fikret Timuçin, “Ortaokullar Türkiye şampiyonu çıktıktan sonra Panayır İlköğretim Okulu’nda bodrum katta verilen yerde çalıştık. Ancak müdür bize okulu kapattı. Bahçede antrenman yaparken oradan da çıkardılar. Biz de Şükrü Şankaya Okulu’nun bahçesi elverişsiz olduğu için buraya geldik” dedi.

Önümüzdeki hafta Çanakkale’de yapılacak Türkiye şampiyonasına 6 sporcu ile katılacaklarını anlatan Timuçin, şunları söyledi: “Çocuklar bu elverişsiz ortamda ne kadar başarılı olur Allah bilir. Prefabrik de olsa bir spor salonunun acil olarak Panayır’a yapılması gerekir. Biz Türk bayrağını Moldova’da, Ukrayna’da Kore ve Japonya gibi birçok ülkede dalgalandırdık. Bu çocuklarımızın çoğu milli takım adına derece yaptı. Avrupa şampiyonu olmuş çocuğumuz var. Uluslararasında derece yapmış çocuğumuz var. Kızımız var Rio’da olimpiyata gidecek.”

‘10 madde bağımlısını spora kazandırdık’

Birçok madde bağımlısı çocuğu da spora kazandırdıklarını anlatan Timuçin, “Dışarıda madde kullanan çocuklar vardı, onları kurtardık. Neredeyse on tane böyle çocuk geldi iş sahibi oldu, sporda çok güzel başarılar elde edenler oldu” dedi.

Milli Eğitim’den yanıt yok

Buradaki çalışmalarının vatandaşları da şaşırttığını anlatan antrenör Timuçin, “Biz koştuğumuzda vatandaşlardan rahatsız olanlar var. Koşarken çocukları itekleyenler oluyor. Zaten vatandaşların çoğu çocukların ne yaptığını dahi anlamıyor, biraz saçma geliyor. Bizi bile başlarında bir adam ve bir grup çocuk koşuyor zannediyor” şeklinde konuştu.

Fikret Timuçin, Milli Eğitim’e ‘Spor salonunda çalışalım ama düğünlerde yine boşaltalım’ yazısı yazmalarına rağmen sonuç alamadıklarını anlattı.

Veli: Kış gelince ne yapacağız?

Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları yaşayan ve şu anda dünya şampiyonasına hazırlanan Melek Polat ise “Birçok derecem var. 28 Ağustos’ta Kore’de yapılacak dünya şampiyonasına gideceğim. Rakiplerimiz spor salonlarında çalışıyor ama bizim salonumuz olmadığı için dışarılarda çalışıyoruz” dedi.

Aynur Yılmaz, “İki hafta sonra Trabzon’da maçımız var ama salon olmadığı için çalışamıyoruz. Bize bir salon verilse daha iyi olur” ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Muhammet Baltacı’nın annesi Hatice Baltacı ise şunları söyledi: “Çocuklar yürüyüş yolunda çalışıyor. Önceden iyi kötü bir salon vardı ama onu da elimizden aldılar. Çocuklar böyle kaldı. Kış gelecek, biz de veliler olarak düşünüyoruz, ne yapacağız, ne edeceğiz diye. Bir yardım eden yok.”