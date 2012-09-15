Antonio Guterres, Bakan Şahin'in insani değerlerinden etkilenmiş

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres ve beraberinde bulunan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi Angeline Jolie'yi kabul etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmede, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Sayın Antonio Guterres, Şahin’in insani değerlerinin yüksek olmasından da özellikle çok etkilendiğini belirtti.

Bakan Şahin konuşmasında, Türkiye ’nin, ilk günden yani 29 Nisan 2011’den itibaren Suriyelilere ve Suriye ’de mukim vatansızlara hiçbir ön koşula bağlı kalmaksızın tamamen insani mülahazalarla kapılarını açarak ’geçici koruma’ sağladığını, geçici korumaya ilişkin olarak ’açık kapı’ politikasının takip edildiğini vurguladı. Bakan Şahin ayrıca, ülke topraklarına kabul, geri göndermeme, gelen kişilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması olarak ifade edilen geçici korumanın üç temel unsurunun, Türkiye tarafından yerine getirildiğini ifade etti. Görüşmenin devamında Bakan Şahin, toplu sığınma amacıyla gelen Suriyelilerle ilgili İçişleri Bakanlığı’nı ilgilendiren konularda her türlü çalışmanın özenle yapıldığını, gerekli tedbirlerin alındığını etti.

Yüksek Komiser Guterres de, Türkiye ’nin Suriyelilere göstermiş olduğu ev sahipliğinden memnuniyet duyduğunu, sağlanan imkanların ’asgari’ değil son derece etkileyici olduğunu, İçişleri Bakanlığı’nın yapmış olduğu çalışmaları takdirle izlediğini, İçişleri Bakanı olarak görev yapan Bakan Şahin’in insani değerlerinin yüksek olmasından da özellikle çok etkilendiğini belirtti. Ayrıca Yüksek Komiser Sayın Guterres uluslararası her türlü platformda Türkiye ’nin haklı taleplerini gündeme getireceği sözünü verdi.

Angelina Jolie de, Türkiye ’nin bu konuya olumlu yaklaşımının kendisini de motive ettiğini, bu yüzden bu tür faaliyetlere devam etmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. İki tarafın da karşılıklı iyi niyet ve memnuniyet beyanlarıyla görüşme sona erdi.