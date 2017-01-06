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Spor

Antoine Griezmann'a dev talip

Manchester United'ın Antoine Griezmann için görüşmelere başladığı belirtildi

06 Ocak 2017 14:21

Manchester United'ın Antoine Griezmann'ın transferi için Atletico Madrid'e teklifte bulunduğunu iddia etti.

The Sun'da yer alan habere göre İngiliz devi, Atletico Madrid forması giyen Antoine Griezmann için İspanyol kulübüyle görüşüyor.

Fransız yıldızı Old Trafford'a getirmeyi amaçlayan İngilizler, Griezmann'a maaş olarak haftalık 220 bin sterlin (yıllık 10.5 milyon sterlin) teklif edecek.

Daha önce Manchester United sempatizanı olduğunu açıklayan ve Jose Mourinho'ya hayranlık duyduğunu ifade eden Griezmann'ın bu teklife sıcak bakabileceği belirtildi.

Atletico Madrid, oyuncunun sözleşmesindeki 86 milyon sterlin'lik serbest kalma maddesinin ödenmesi halinde oyuncuyu göndermeye sıcak bakıyor.

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Manchester UnitedAntoine GriezmanntransferAtletico Madrid

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