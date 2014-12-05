Antisemitizm tartışmaları alevleniyor



Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Paris'te bir Yahudi çiftin evlerine düzenlenen saldırıyı sert bir dille kınadı. Hollande ve Başbakan Manuel Valls yaptıkları açıklamalarda, antisemitizmle mücadele çağrısı yaptılar.

Hollande açıklamasında, 'bir şey yokmuş gibi davaranamayız, evin basılması durumun en vahim hale geldiğini gösteriyor' şekinde konuştu. Başbakan Valls de Twitter'dan baskının, Fransa'da antisemitzmle hergün mücadale edilmesi gerektiğinin üzücü bir kanıtı olduğunu yazdı.

21 yaşında bir erkek ve 19 yaşındaki kız arkadaşının evine pazartesi günü silahlı kişilerce baskın yapılmış ve genç kadına tecavüz edilmişti. Yüzleri maskeli saldırganlar çifti bağlayarak, evi soymuşlardı. Soruşturmayı yürüten yetkililer, çiftin Yahudi olmaları nedeniyle zengin oldukları düşünüldüğü için seçildiklerini tahmin ediyorlar.

Üç saldırgandan ikisi yakalandı. Saldırganların daha önce de dini gerekçelerle farklı bir saldırı daha düzenledikleri belirtiliyor. Saldırganlar ayrıca 10 Kasım tarihinde 70 yaşında bir Yahudi'yi dövmekle suçlanıyorlar. Eve baskın düzenleyen üçüncü saldırganın ise olayın ardından kaçtığı bildiriliyor.