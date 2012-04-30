Antikapitalistlerden sonra Milli Görüş'ten de 1 Mayıs hamlesi

Necmettin Erbakan'ın temellerini attığı Milli Görüş'ün yayın organı Milli Gazete, kurulduğu günden bu yana ilk defa 1 Mayıs için özel ek çıkardı. "Emek Kutsaldır" sloganıyla 16 sayfa yayımlanan ek, bugünkü gazeteyle birlikte dağıtıldı. Ekte ayrıca Hz. Muhammed'in "İşçiye ücretini alın teri kurumadan veriniz" hadis-i şerifine de yer verildi.

"1 Mayıs Çalışma Hayatı özel eki" 16 sayfa ve tabloit basıldı. Tamamı renkli olarak okuyucalarına verilecek olan özel ekte emek dünyasının sorunlarına dikkat çekildi.

Ek, bugün yayımlanan gazete ile birlikte Türkiye genelinde dağıtıldı.

Milli Gazete'nin özel 1 Mayıs ekinde ayrıca çalışma hayatının gündeminde bulunan konulara ilişkin olarak sendika başkanları ile yapılmış röportajlar yer alacak. Özel ekte Türk-İş, Hak-İş ve Memur-Sen genel başkanlarının Taksim Meydanı'ndaki kutlamalara yönelik mesajları ve yine çalışma hayatıyla ilgili özel dosyalar ve haberler de yayımlanacak.