Antikapitalist Müslümanlar Van için açlık grevine giriyor

Van'da 60 gündür açlık grevindeki depremzedelerle dayanışma için Antikapitalist Müslümanlar Bursa’da üç günlük açlık grevine başladı.

Konteyner kentlerde iki aydır elektriksiz yaşayan 200’ün üzerinde depremzede ailenin konut sorununun çözülmesi için birçok ilde eşzamanlı eylem kararı alan Antikapitalist Müslümanlar, 'Van açsa biz de açız' diyerek Bursa’da da pazar öğle namazına kadar açlık grevi yapacağını duyurdu.

Açlık grevinin devam ettiği Gülbahçe Mahallesi Uzunoğlu İşhanı’ndaki derneğin duvarlarına Hz. Muhammed’in, “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” sözü, “Van aç, biz de açız”, “Van’da devlet yok, açlık grevi var” ve “Mülk Allah’ındır” yazılı pankartlar asıldı.

Radikal'den Elif İnce'ye konuşan ve bugün saat 16.00 sularında açlık grevine başladıklarını belirten Murat Yıldız, “200 ailenin aylardır yaşadığı mağduriyetin farkındayız. Elektrikleri kesik, 15 günde bir duş alıyorlar, hatta bitlenme vakalarının başladığını biliyoruz. Konuştuğumuz aileler valiliğin vaatlerinin bir çözüm olmadığını söyledi. Onlarla dayanışma için biz de açlık grevindeyiz” dedi.

Pazar günü saat 16.00’da da Bursa Fomara Meydanı’nda basın açıklaması yapılacak.

'Müslüman kamuoyu çok ilgisiz'

İzmir’de ise Antikapitalist Müslümanlar yarın 14.00’te Konak Meydanı’nda sessiz oturma eylemi yapacak. Atilla Dilgeşbaz, “Van depremzedelerinin çığlığını Müslüman kamuoyuna duyurmak için eylemler yapıyoruz. Kış geldi, Van’da kar yağıyor. Ama Müslüman kamuoyu bu konuya, özellikle de Doğu-Güneydoğu’dan gelen sorunlara çok duyarsız. Biz bunun sadaka kültürü veya yardım olarak algılanmasına karşıyız, konut hakkını yerine getirmek devletin asli görevidir. Depremzedelerin tüm taleplerinin koşulsuz şartsız kabul edilmesini, kalıcı konutlarının teslim edilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

Dilgeşbaz, cumartesi günü İstanbul, Ankara, Antalya ve Konya gibi birçok ilde de Antikapitalist Müslümanlar’ın depremzedelerle dayanışma eylemleri yapacaklarını söyledi.