Antika meraklısı bol, alıcısı sınırlı

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Klasik Otomobil Müzayedesi'nde 130 klasik otomobilden dördü alıcı buldu, bu arada bir korna ile bir de far satıldı.



Bütün dünyada hayranları milyonları bulan klasik otomobillere Türkiye'de de ilgi artıyor. TR Classic Car Dergisi tarafından Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar Kampusu'nda düzenlenen 3. Klasik Otomobil Müzayedesi'nde 130 klasik otomobil ile bir Cessna tipi uçak meraklılara sergilendi.



Türkiye'de bir eşi daha bulunmayan 1949 model 2 kapılı Dodge Coronet'ten Plymouth Special De Luxe'e, 1956 Plymouth Belvedere'den 1954 model Ford Customline'e, 1968 model Anadol 1200'den 1977 yılı yapımı Cessna R172 uçağa kadar birçok özel klasik araç yeni sahiplerine verilmek üzere satışa çıkartıldı. Müzayede salonu tıklım tıklım dolarken satışta beklenen olmadı.



Saat 15.00'de ara verilen müzayedede o ana kadar satışa çıkartılan 55 araçtan sadece bir tanesi alıcı buldu. 1956 Plymouth Belvedere 27 bin YTL'den satışa çıkartıldığı müzayedede, bu fiyata satıldı. Müzayedenin ikinci bölümünde ise teklif usulü satış başladı. 1957 model Plymouth Fury otomobil 37 bin YTL'ye, 1979 model Triumph Spitfire Convertable oto 16 bin YTL'ye, 1974 model Rolls Royce Corniche ise 105 bin YTL'ye alıcı buldu.



Makam aracı satılmadı



Müzayedenin en pahalı aracı olan ve artırmaya 155 bin YTL başlangıç fiyatıyla çıkarılan 1958 model Mercedes Benz 190 SL alıcı bulamadı. Prenses Süreyya'nın makam aracı olarak kullandığı 1968 model Lincoln marka klasik otomobile de 60 bin YTL'ye alıcı çıkmadı. Müzayedede satışa çıkan aksesuvarlardan bir korna 200 YTL'ye, bir far ise 250 YTL'ye satıldı.

