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Antik kentte ot yangını YALVAÇ (A.A)

21 Ağustos 2011 20:21

-Antik kentte ot yangını YALVAÇ (A.A) - 21.08.2011 - Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki Pisidia Antiocheia Antik Kenti'nde otluk alanda çıkan yangında bazı sütun parçaları zarar gördü. Antik kentteki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına kazı ekibinde çalışanlar ve Yalvaç Belediye itfaiye ekipleri müdahale etti.  Kısa sürede söndürülen yangında, yaklaşık 3 dekar alandaki bazı sütun parçaları zarar gördü. Kazı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Özhanlı, kazı alanında çok fazla ot bulunduğuna dikkati çekti.  Bahar ayında Burdur Müze Müdürlüğüne yazı yazarak, otlarla mücadele edilmesini istediklerini ifade eden Özhanlı, ''Ne yazık ki bu tam manasıyla yapılmadı. Şimdi antik kentin çoğu yerinde insan boyunda otlar var. Bunlar da potansiyel yangın malzemesi. Yangına anında müdahale edilmese kazı evine sıçraması işten bile değildi. Bunca zamandır verdiğimiz emekler boşa giderdi. İnşallah bu ders olur da seneye gerekli önlemler yetkililer tarafından alınır'' diye konuştu. Yangının nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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