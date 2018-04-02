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Antik kentte kaçak kazıya suçüstü: 2 gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Germencik ilçesinde tarihi Magnesia Antik Kenti'ndeki mezarlarda kaçak define kazası yapan 2 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı

02 Nisan 2018 19:54

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Germencik ilçesinde tarihi Magnesia Antik Kenti\'ndeki mezarlarda kaçak define kazası yapan 2 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekileri, Gümüşyeniköy Mahallesi yakınlarında sit alanında bulunan tarihi Magnesia Antik Kenti\'ndeki tarihi mezarların defineciler tarafından kazıldığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, definecileri bir süre teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından Magnesia Antik Kenti çevresinde önlem alan, define aramak için kaçak kazı yapan  B.U. ve M.P.\'yi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kaçak kazı yapmakta kullandığı caraskal, kürek, kazma, manivela, 2 dinamit, 2 metre uzunluğunda bez ve otomobilde yapılan aramada ise kaya patlatmak için 2 dinamit ve 2 metre uzunluğunda bez halat ile 1 otomobile el konuldu. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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