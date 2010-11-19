Antihidrojen atomları hapsedildi

T24 - 21. yüzyılın en önemli bilimsel deneylerinden biri başarıyla tamamlandı.





Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde (CERN) gerçekleştirilen deneyde, antimadde elde edildi. Alfa adı verilen deneyde, 8 adet antihidrojen atomu, üzerinde yeterince gözlem yapılacak bir süre boyunca, yani saniyenin onda birinde, belirli bir ortamda hapsedilerek incelendi.





Soru: Neden kayboldu

Antihidrojenin bu şekilde hapsedilmesinin sebebi, antimaddenin, maddeyle temas ettiği anda, yok olması. Başka bir deyişle, antimadde, maddeden tamamen soyutlanarak elde edilebiliyor. Deneyin ardından fizikçiler şimdi, elde ettikleri bulgulardan yola çıkarak, Evren’i ortaya çıkaran Büyük Patlama’dan sonra antimaddenin neden kaybolduğunu ortaya çıkarmaya çalışacaklar.









