-ANTİDEPRESAN KARİDESLERİ DELİRTTİ ANKARA (A.A) - 20.07.2010 - Genellikle antidepresanlarda kullanılan fluoksetin hidroklorür maddesinin karidesleri "intihara sürüklediği" ortaya çıktı. İngiltere'deki Portsmouth Üniversitesi'nden bilim adamları, "echinogammarus marinus" türü karidesleri arıtma tesislerinin çıkışındaki sularda tespit edilen seviyede fluoksetin hidroklorüre maruz bıraktı. Bilim adamları, korkak, meraklı, hareketli karideslerin bu maddeye maruz kaldıktan sonra inanılmaz derecede dikkatsiz davranmaya başladığına, bu "deliliğin" karidesleri kolayca av haline getirdiğine dikkati çekti. "Aquatic Toxicology" dergisinde yayımlanan araştırmada, insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da antidepresanların serotonin (mutluluk hormonu) salgısını düzenlediği ancak antidepresanların karideslerin "sorumsuz davranışlarını" artırdığı belirtildi. Karideslerin, besin zincirinin önemli bir parçası olması nedeniyle model olarak seçildiğini açıklayan bilim adamları, fluoksetin hidroklorür maddesinin başka hayvanların da davranışlarını etkilediğini vurguladı. Araştırma, Fransız "Le Point" dergisinde de yer alıyor.