-ANTİÇ FENERBAHÇE'YE GELECEK İDDİASI SARAYBOSNA (A.A) - 21.09.2010 - Sırbistan'daki spor siteleri, ülkenin A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Radomir Antiç'in Fenerbahçe ile anlaşacağını iddia etti. Sırbistan'ın en önemli haber ve spor sitelerinden ''Blic Online'', Antiç'in kısa süre içinde Fenerbahçe'nin başına geçeceğine dair bir habere yer verdi. Türk medyasının da aynı konuda haberler verdiğini ifade eden ''Blic Online'', Fenerbahçe yönetimin şu anki teknik direktör Aykut Kocaman'dan memnun olmadığını öne sürdü. ''Fenerbahçe Antiç'i istiyor'' şeklinde haber veren Sırbistan'ın bir diğer spor sitesi ''Sportske.net'' ise Radomir Antiç'in yakın zamanda Fenerbehçe'de görev alacağını savundu. Söz konusu internet sitesi, haberinde ''Fenerbahçe yönetimi, takımının ligdeki sonuçlarından memnun değildir. Şu anki teknik direktör Aykut Kocaman'ın görevden alınması durumunda ilk seçenek Radomir Antiç olacaktır'' ifadelerine yer verdi. ''Antiç 30 yıl sonra Fenerbahçe'ye dönüyor'' şeklinde bir haberi manşetine taşıyan Sırp spor sitesi ''24 Saat'' ise Sırp teknik adam Radomir Antiç'in aylık gelirinin 100 bin avro olacağı ayrıntısına da haberinde yer verdi. Site, Antiç'in Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın ''arzusu'' olduğunu iddia etti. Haber siteleri, Antiç'in 1976 ile 1978 yılları arasında sarı-lacivert formayı giydiğini de okuyucularına anımsattı. Avrupa'da birçok takımı çalıştıran Radomir Antiç, 2008 yılında Sırbistan A Milli Takımı'nın başına geçerek, takımını Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası'na götürmeyi başarmış, ancak Sırbistan kupada istenilen başarıyı elde edemeyince görevine son verilmişti.