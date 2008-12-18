Antibiyotikler virüslere karşı etkisiz

Dr. Büyükhatipoğlu Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, yaptığı açıklamada, Türkiye'de bilinçsiz antibiyotik kullanımının çok yaygın olduğunu, bunun da vücudun bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğini belirtti. Dr. Hakan Büyükhatipoğlu, "Maalesef, ülkemizde bilinçsiz antibiyotik kullanımı oldukça yaygın. Bu konuda doktorlar kadar hastalar da hatalı. Halk arasında yaygın olan 'soğuk algınlığı iğnesi' adı altında son derece yanlış uygulamalara şahit oluyoruz.Buradan önemle vurgulamak istiyorum ki; soğuk algınlığı ve grip olan hastalarda 'soğuk algınlığı iğnesi' adı altında yapılan antibiyotiklerin hiçbir faydası yoktur. Hastalar bu tarz iğnelerin yapılması ve antibiyotik kullanımı için ısrarcı oluyorlar. Meslektaşlarımız da iş yoğunlukları nedeniyle hastaları bilinçlendirmek yerine bu ilaçları yazarak memnun etmeyi tercih ediyorlar" dedi.Kışın geçirilen üst ve alt solunum yolları enfeksiyonlarının yüzde doksanınınsan fazlasına virüs denilen mikroorganizmaların sebep olduğunu ifade eden Dr. Büyükhatipoğlu, şöyle devam etti:"Antibiyotiklerin virüslere karşı hiçbir etkisi yoktur. Ama işin can sıkıcı boyutu ise gereksiz kullanılan antibiyotiklerden dolayı şu an en basit bir enfeksiyonda bile beklemediğimiz dirençler ile karşılaşıyoruz. Aslında, işin en önemli kısmı da budur zaten. Gelişen antibiyotik direncinin en önemli sebeplerinden birisi de yanlış antibiyotik kullanımıdır. Üzülerek ifade etmek isterim ki, Türkiye bu konuda Avrupa ülkeleri arasında en ön sıralarda yer alıyor.Son olarak şunu ifade etmek istiyorum, eğer ki bir hastada boğazda yanma, burun akıntısı, kuru öksürük şikâyetleri varsa istisnalar olmakla birlikte büyük oranda viral kaynaklıdır. Bu şikâyetlere sahip hastalar doktorlara antibiyotik yazılması için ısrarcı olmasınlar, bunun yanı sıra meslektaşlarımızın da bu konuda daha duyarlı hareket etmelerini temenni ediyoruz."